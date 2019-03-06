اعتداء على سيارة نقل أموال غربي ألمانيا يسفر عن إصابة شخص بطلق ناري

هاجم ثلاثة ملثمين سيارة نقل أموال بالقرب من مطار "كولونيا- بون" غربي ألمانيا اليوم الأربعاء، وأصابوا حارسا بجروح تعرض حياته للخطر بعد إطلاق النار عليه مرة واحدة على الأقل.

وأوضحت الشرطة اليوم أن الجناة لاذوا بالفرار بعد ارتكاب الجريمة داخل سيارة سوداء، وأضرموا النار فيها بعد ذلك في حي بورتس بمدينة كولونيا وتركوها، وأضاف: "العملية تسير على قدم وساق".

وصرح فولفجانج بالدس المتحدث باسم الشرطة في موقع الحادث: "صباح اليوم تقريبا الساعة التاسعة إلا ربع (بالتوقيت المحلي) هاجم ثلاثة ملثمين ومسلحين سيارة نقل أموال هنا".

وقال بالدس إن الجناة استطاعوا نهب حقيبة كبيرة، ولكنه أشار إلى أن ذلك ليس مؤكدا حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم المطار إن حركة الملاحة الجوية بالمطار لم تتأثر نتيجة الحادث، لافتة إلى أن جزءا واحدا فقط من محطة حافلات المسافات البعيدة تم إغلاقها- حيث شهدت حادث السطو.

تجدر الإشارة إلى أن مطار "كولونيا- بون" هو مطار دولي رئيسي يخدم مدينتي كولونيا وبون غربي ألمانيا، وهو أحد أكبر وأهم المطارات بألمانيا.