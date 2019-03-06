سفير الصين لدى باكستان: بكين تأمل أن تتحسن الأوضاع بين إسلام آباد ونيودلهي

قال السفير الصيني لدى باكستان ياو جينج، إنه يأمل في أن لا تتصاعد الأوضاع بدرجة أكبر بين باكستان والهند.

وأضاف السفير الصيني في تصريحات خلال اجتماع عقده مع وزيرة التنسيق بين المحافظات الباكستانية فهميدا ميرزا، أن الصين تأمل في أن لا تزيد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي والمضي قدما نحو إحلال السلام والاستقرار، حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم.

وذكرت وزارة التنسيق الباكستانية في بيان نقلته الصحيفة، أن السفير الصيني وميزرا اتفقا خلال الاجتماع على تطوير قنوات الاتصال بينهما وتبادل قائمة مجالات الاهتمام المشترك بينهما لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.