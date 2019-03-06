جنرال أمريكي: ليس لدينا خطة لتقييد الصواريخ الروسية متوسطة المدى

قال الجنرال الأمريكي، كورتيس سكاباروتي، قائد القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمام مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد حاليا أي خطة أمريكية لكبح جماح موسكو من توسيع ترسانتها من الصواريخ متوسطة المدى، وذلك بعد أن أنهت كل من الولايات المتحدة وروسيا معاهدة الأسلحة النووية التي تم إبرامها في حقبة الحرب الباردة والتي حظرت تلك الصواريخ.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى في الشهر الماضي، متهمة روسيا بانتهاكها.

وأعلنت روسيا في وقت لاحق تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة عام 1987.

وسوف ينتهي العمل بالاتفاقية في غضون ستة أشهر.

وينظر إلى الحظر على الصواريخ متوسطة المدى منذ فترة طويلة على أنه أمر محوري لاستراتيجية الدفاع الغربية في أوروبا.

وقال سكاباروتي، وفقا لصحيفة واشنطن بوست: "أعتقد أننا ما زلنا في فترة الستة أشهر، حيث لا نزال ندرس الخيارات المتاحة أمامنا".