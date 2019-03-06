وزير الاقتصاد الألماني يفتتح معرض برلين السياحي

افتتح وزير الاقتصاد الألماني رسميا معرض برلين السياحي "بورصة برلين السياحية" مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين.

وينطلق المعرض بآمال حذرة في أن تشهد ألمانيا مجددا عاما آخر من الازدهار السياحي خلال 2019.

ويستمر المعرض الثالث والخمسون، الذي يعتبر أكبر معرض سياحي على مستوى العالم، حتى العاشر من مارس الجاري.

وأكد الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ضرورة الحفاظ على الاستدامة أيضا عند التحدث عن ضرورة إنعاش السياحة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن السياحة ليست مشكلة بالدرجة الأولى بالنسبة للسياحة، بل فرصة اقتصادية هائلة لتحقيق النمو والرخاء لجميع البشر على سطح المعمورة.

سيركز معرض هذا العام على تحقيق أرباح في قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية والرحلات، بالإضافة لاستخدام الواقع الافتراضي في السياحة، حيث خصصت إدارة المعرض أماكن لهذين القطاعين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض، حسبما أعلنت إدارة المعرض.

يشارك في معرض هذا العام نحو 10000 جهة عارضة من 181 دولة ومنطقة، سيعرضون خدماتهم في 26 صالة عرض بساحة أرض المعارض المجاورة لبرج الإذاعة في برلين.

وستكون ماليزيا ضيف شرف المعرض هذا العام.

وسيفتح المعرض أبوابه للمتخصصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، حتى يوم الجمعة المقبل، وسيكون متاحا للجمهور في العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأعلنت إدارة المعرض أن مشاركة عدد كبير من العارضين من آسيا ودول عربية تدل على "الحيوية الكبيرة" لهذه الأسواق، ممثلة على ذلك بمشاركة الهيئة العامة السعودية للاستثمار وتوسيع دبي لمشاركتها في المعرض.

وبالتزامن مع فعاليات المعرض، سيُعقد مؤتمر بورصة برلين للسياحة، أكبر مؤتمر متخصص في هذا المجال، بحسب بيانات الجهة المنظمة للمعرض.