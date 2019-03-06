رغم مساعي ترحيل الإرهابيين المحتملين، لم ينخفض عدد الإسلاميين الخطرين أمنيا في ألمانيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عدد الإسلاميين في ألمانيا الذين لا تستبعد السلطات الأمنية ارتكابهم جرائم خطيرة بلغ مطلع فبراير الماضي 446 إسلاميا، من بينهم 330 إسلاميا لم يتم إيداعهم السجن حتى تلك الفترة.

وقبل عام صنف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية نحو 760 شخصا على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا، وكان يوجد أكثر من نصفهم في ألمانيا في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ردا على استفسار إنه تم ترحيل 52 خطيرا أمنيا وأجانب آخرين محسوبين على التيار الإسلامي المتطرف العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات ترحيل الخطيرين أمنيا يتخذه مركز تابع لوحدة مكافحة الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي والولايات، والمركز عبارة عن هيئة تنسيق مشتركة لسلطات الأمن على المستوى الاتحادي والولايات، ويختص فقط بمكافحة الإرهاب الإسلاموي، وتمكن في 2017 من ترحيل 57 خطيرا أمنيا وإسلاميا متطرفا من ألمانيا.