«ماي» تواجه حكومتها ومفاوضون بريطانيون يواصلون العمل مع بروكسل

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مواجهة حكومتها المنقسمة اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع زيارة المدعي العام جيفري كوكس ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي البريطانيين ستيفن باركلي إلى بروكسل، في مسعى للحصول على تنازلات من الاتحاد من شأنها المساعدة في انتزاع موافقة البرلمان البريطاني على خطة ماي للخروج من التكتل.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإنه مع بقاء أسبوع واحد على تقديم «ماي» خطتها للخروج من الاتحاد لمجلس العموم لإجراء تصويت حاسم بشأنها، يتمسك المفاوضون البريطانيون بالمعاهدات الدولية للتوصل إلى حل للجزء الأكثر صعوبة من اتفاق الخروج.

وسيحاول المدعي العام جيفري كوكس، التفاوض على تعديلات ملزمة قانونيًا بشأن ما يعرف باسم شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا، وإذا ما نجح فإنه قد يتم تمرير اتفاق ماي، في البرلمان الأسبوع القادم، ما يمهد لخروج بريطاني منظم من الاتحاد.

وإذا ما فشل، فإن بريطانيا ستدخل في حالة غير مسبوقة من الغموض، قد تؤدي إلى تأجيل الخروج من التكتل الأوروبي.

ويراقب المناهضون للاتحاد الأوروبي، داخل حزب المحافظين بزعامة ماي التطورات عن كثب تحسبا لأي اتفاق لا يلبي مطالبهم.

وتأتي زيارة المسؤولين البريطانيين لبروكسل في وقت تشهد فيه الحكومة البريطانية حالة من التوترات.

وفي اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، هدد ثلاثة وزراء بالانسحاب من الحكومة لعرقلة خروج البلاد من الاتحاد من دون اتفاق.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قبيل محادثات اليوم في بروكسل: «إن المدعي العام يركز على ضمان التغييرات على شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا لضمان أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحتفظ بالمملكة المتحدة داخله إلى أجل غير مسمى».

وكان «كوكس»، قد توصل سابقًا إلى نتيجة مفادها أن شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، مثيرًا مخاوف بين أعضاء البرلمان البريطاني المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي.

وقبل محادثات اليوم كتب باركلي لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه يطالبه بوضع العرض البريطاني لحماية حقوق المواطنين في الاعتبار، بغض النظر عما إذا كانت بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي بموجب صفقة أم لا.

وذكر «باركلي» في الرسالة المؤرخة أمس الاثنين إن الحكومة «لديها مخاوف خاصة فيما يتعلق بترتيبات الرعاية الصحية»، حيث أن هذه الترتيبات لا تغطيها مقترحات المفوضية الأوروبية الحالية.

ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي على اقتراح قدمه النائب المحافظ ألبيرتو كوستا، بشأن ضرورة حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، والعكس بالعكس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.