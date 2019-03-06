دول الاتحاد الأوروبي ترفض قائمة المفوضية الأوروبية لغسل الأموال

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رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القائمة السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية لغسل الأموال.

وأكدت دوائر دبلوماسية مطلعة في بروكسل اليوم الأربعاء أن سفراء الاتحاد رفضوا اقتراح المفوضية بالإجماع .

وبررت دول الاتحاد هذا الرفض بوجود نقاط ضعف منهجية اعترت إعداد القائمة، وقالت إن هذه القائمة لم يتم اعدادها باستخدام معايير شفافة يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى أنه لم يتم الاستماع للدول المعنية بشكل كاف.

كانت المفوضية الأوروبية أعدت الشهر الماضي، في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، قائمة سوداء تتضمن أسماء 23 دولة ومنطقة اعتبرتها المفوضية دولا ومناطق تمثل خطرا محتملا.

وأهابت المفوضية بالبنوك والمؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي تبني إجراءات أمنية خاصة عند القيام بأعمال تجارية مع هذه الدول.

وكان من ضمن الدول الموجودة على هذه القائمة أفغانستان وكوريا الشمالية والسعودية وبنما وجزر البهاما، وجزر العذراء الأمريكية.

ولاقت القائمة انتقادات حادة من قبل بعض الدول، مثل السعودية.