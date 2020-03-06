 فايلر يستغل المؤتمر الصحفي لتفقد ملعب لوكاس موريبي - بوابة الشروق
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فايلر يستغل المؤتمر الصحفي لتفقد ملعب لوكاس موريبي

عمرو فهمي
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 11:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 11:50 ص

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، على تفقد أرضية ملعب لوكاس موريبي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالاستاد.

وحرص فايلر على النزول إلى الملعب وتفقدها مع رامي ربيعة مدافع الفريق الذي حضر المؤتمر.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، في الثالثة عصر غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، ويسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة بطل جنوب إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر غد.


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