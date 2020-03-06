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تأجيل عمومية الصحفيين لـ 20 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب - محمد فتحي
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 1:45 م

قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى الجمعة 20 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور"50%+1"من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية فى المرة المقبلة صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك.

وكانت نقابة الصحفيين قد ذكرت في بيان سابق لها، أن اجتماع الجمعية العمومية يأتي إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 وتفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.


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