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ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي بألمانيا مطلع 2020

فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 10:54 ص

سجل الطلب في القطاع الصناعي في ألمانيا نموا ملحوظا مطلع عام 2020.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الجمعة، أن الطلبيات في القطاع الصناعي سجلت في يناير الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 5ر5% مقارنة بديسمبر الماضي.

وكان المحللون يتوقعون نموا ضعيفا على الطلب بنسبة 3ر1%.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى عقود كبيرة في قطاع الطيران والفضاء وقطاع صناعة الآلات.

وأوضح المكتب أنه حتى بدون هذه العقود الكبيرة فإن الطلب على الصناعات التحويلية في ألمانيا سجل ارتفاعا مطلع هذا العام بنسبة 3ر2%.


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