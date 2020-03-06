 عزة الحسيني تعلن إقامة سوق الفيلم الإفريقي اعتبارا من الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر السينمائي - بوابة الشروق
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عزة الحسيني تعلن إقامة سوق الفيلم الإفريقي اعتبارا من الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر السينمائي

حاتم جمال الدين
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 9:11 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 9:11 م

أعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الافريقية عن تنظيم سوق للفيلم الإفريقي اعتبارا من الدورة العاشرة وذلك من خلال صندوق اتصال لدعم الفيلم الإفريقي.

وقالت عزة الحسيني في كلمتها خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة والذي أقيم مساء اليوم الجمعة بقلب معبد الأقصر إن المهرجان السينما الافريقية وهو يبدأ عقده الثاني يتطلع لمرحلة جديدة، ومزيد من التواصل مع مبدعي القارة السمراء.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في كلمته إن المهرجان على مدار دوراته السابقة قد حقق مجموعة من أهدافه وفي مقدمتها فتح المجال للتعرف على السينما الإفريقية، وكذلك عودة الفيلم المصري إلى الدول الإفريقية.


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