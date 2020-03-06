البابا يقبل استقالة كاردينال فرنسي بعد قضية تستر على تحرش جنسي

ذكرت أبرشية ليون الفرنسية، أن بابا الفاتيكان فرنسيس قبل استقالة رئيس أساقفتها، الكاردينال فيليب باربارين، بعد أسابيع من إلغاء محكمة استئناف قرار إدانة ضده بعدم الإبلاغ عن تحرش جنسي بالأطفال تم توجيهها ضد أحد القساوسة.

وكان باربارين - 69 عاما، قد قدم استقالته أولا العام الماضي، عندما تمت إدانته في الاتهامات وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وفي ذلك الوقت، رفض البابا الاستقالة، معللا السبب في ذلك إلى افتراض بالبراءة، فيما يتم النظر في عملية الاستئناف.

واتُّهم الكاردينال بعدم إبلاغ السلطات باتهامات متكررة ضد قس يُشتبه بأنه تحرش بعشرات الأطفال في ثمانينيات القرن العشرين، قبل أن يصبح باربارين رئيس أساقفة ليون بفترة طويلة في عام 2002.

وقال باربارين في رسالة بمقطع فيديو، نشرته الأبرشية "تلك السنوات الأربع الماضية كانت مؤلمة جدا جدا وأعتقد أنه من المفيد طي هذه الصفحة".