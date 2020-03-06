المؤتمر الدولي الأول حول البلاغة وتحليل الخطاب وقراءة في أعمال عماد عبد اللطيف



تحتضن غدا السبت مدينة فاس المغربية مؤتمرًا دوليًا حول "تجديد البلاغة وتحليل الخطاب.. قراءة في أعمال عماد عبد اللطيف"، ينظمه مركز الدراسات الثقافية والبحوث التربوية بالمملكة المغربية، بالتعاون مع جماعة فاس. تتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة دكتور مصطفى شميعة رئيس المؤتمر، وكلمة الرئيس الشرفي للمؤتمر الدولي الشاعر الدكتور أحمد مفدي، وكلمة السيد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الفتحي، وكلمة السـيد ممثل جماعة فاس الدكتور الحسن محب، نائب عمدة فاس، وكلمة منسقة اللجنـة المنظمة للمؤتمر الدكتورة حنان المراكشي.

يتضمن المؤتمر أربع جلسات علمية. يرأس الجلسة الأولى الدكتور المهدي لعرج، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وتحوي أربعة أوراق. الورقة الأولى للدكتورة عبير خالد يحيى، من جامعة دمشق، بعنوان "دراسة ذرائعية مستقطعة في كتاب " البلاغة والتواصل عبر الثقافات" للدكتور عماد عبد اللطيف، أما الورقة الثانية فيقدمها الأستاذ الحسين البعطاوي من كلية الآداب بسايس، بعنوان "بين بلاغة الجمهور ونظرية التلقي تكامل أم تمايز معرفي: قراءة في أعمال الدكتور عماد عبد اللطيف"، والورقة الثالثة للدكتور مسعود غريب، من جامعة قاصدي مرباح بورقلة بالجمهورية الجزائرية، وعنوانها "قراءة وصفية تحليلية لكتاب " البلاغة والتواصل عبر الثقافات" للدكتور عماد عبد اللطيف". والورقة الرابعة للأستاذ الدكتور نور الدين ناس الفقيه، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعنوان "قراءة في مشروع الدكتور عماد عبد اللطيف حول تدريسية البلاغة العربية: المفاهيم وأساليب الأجرأة".

يرأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد العبدلاوي العلوي، أستاذ التعليم العالي، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وتشتمل على أربع ورقات بحثية؛ الأولى للأستاذ الدكتور فؤاد أعلوان من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وعنوانها "تحليل الخطاب السياسي من منظور الباحث الدكتور عماد عبد اللطيف"، والثانية للدكتورة نزهة خلفاوي من المركز العلمي لتطوير اللغة العربية تلمسان الجزائر، بعنوان "ملامح تجديدية في البلاغة وتحليل الخطاب قراءة في مشروع بلاغة الجمهور للدكتور عماد عبد اللطيف"، والورقة الثالثة يلقيها الباحث الأستاذ محمد يطاوي من جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال بالمغرب، بعنوان "أطر النقد البلاغي العربي المعاصر في مشروع الدكتور عماد عبد اللطيف"، وآخر أوراق الجلسة الثانية يلقيها الباحث المغربي الدكتور عبدالوهاب صديقي من كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، بعنوان "البلاغة والخطابة السياسية المعاصرة قراءة في كتاب الخطابة العربية السياسية في العصر الحديث لعماد عبد اللطيف".

يرأس الجلسة الثالثة د. عبد الله الغواسلي المراكشي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. وتشتمل الجلسة على أربع أوراق علمية. الورقة الأولى للأستاذ فضيل ناصيري من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، العيــون الساقـــية الحمراء المغرب، بعنوان "مقاربة الخطاب السياسي قراءة في أعمال د.عماد عبد اللطيف". أما الورقة الثانية للدكتور محمد غازيوي من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وعنوانها "من الوظائف البلاغية إلى البلاغة الوظيفية دراسة في بعض كتابات الدكتور عماد عبد اللطيف"، ويقدم الورقة الثالثة الدكتور بلخير شنين من جامعة قاصدي رباح ورقلة الجزائر تحت عنوان "وظائف الاستعارة في الخطاب السياسي من منظور الدكتور عماد عبد اللطيف"، وآخر أوراق هذه الجلسة للأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف من جامعة القاضي عياض بمراكش بعنوان "البلاغة والمجتمع: قراءة في بعض اسهامات الدكتور عماد عبد اللطيف".

يرأس الجلسة الرابعة والأخيرة، الدكتور بلخير شنين من جامعة قاصدي مرباح الجزائر، وتشتمل على أربعة أوراق؛ الورقة الأولى للدكتورة دنيا لشهب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعنوانها "بعض صور أجرأة بلاغة السكاكي في الدرس التعليمي – آلية التعريف أنموذجًا- استضاءة بتجربة الدكتور عماد عبد اللطيف. والورقة الثانية للدكتور عبد الكبير الحسني، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال المغرب، بعنوان "بلاغة الجمهور: نحو بناء فرضية ذهنية جديدة"، والورقة الثالثة للدكتور ماجد قائد قاسم، من جامعة عدن كلية التربية زنجبار اليمن، بعنوان "نظرية بلاغة الجمهور عبد عماد عبد اللطيف وعلاقتها بالسيمياء"، والورقة الرابعة في هذه الجلسة للدكتور خالد التوزاني من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب، بعنوان "رؤية الدكتور عماد عبد اللطيف للتواصل بين الثقافات: من خلال كتابه: البلاغة والتواصل بين الثقافات".

وقد أصدر مركز الدراسات الثقافية والبحوث التربوية بالمملكة المغربية كتابًا حول أعمال الدكتور عماد عبد اللطيف، تضمن 27 فصلًا، كتبها باحثون عرب، كما يتضمن المؤتمر حفلًا لتوقيع الكتاب.