الأهلي يواجه صن داونز بزيه التقليدي

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عُقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصن داونز.

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زي الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء في عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.