استقالة رئيسة مكافحة الفساد في ماليزيا بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد

استقالت لطيفة كويا من منصب رئيسة المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد، صباح اليوم الجمعة، ونفت وجود علاقة بين قرارها وبين تغيير الحكومة لصالح حزب موصوم بفضائح فساد.

وقالت لطيفة: "لا أساس للتكهنات بشأن تعرضي لضغوط"، مضيفة أنها خاضت "مناقشة ودية" مع رئيس الوزراء الجديد محيي الدين ياسين في الثاني من مارس.

وأدلت لطيفة بشهادتها الأسبوع الجاري في محاكمة فساد تتعلق برئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، المتهم باختلاس أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة.

وحزب "اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية" هو أكبر حزب يدعم محيي الدين، وقد يكون جزءا من حكومته بعد عامين في المعارضة.

وتولى الحزب السلطة من قبل لمدة ستة عقود، إلى أن أسفرت نتيجة مفاجئة لانتخابات جرت في مايو الماضي من عام 2018، عن هزيمته أمام ائتلاف بقيادة مهاتير محمد، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في 24 فبراير الماضي.