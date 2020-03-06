المغرب تستضيف نهائي كأس الكونفدرالية

بات في حكم المؤكد، استضافة ملعب "مولاي عبدالله" بالعاصمة المغربية الرباط، المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لنسخة الموسم الجاري 2019- 2020.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن من خلال اللجنة التنفيذية للكاف عن تعديل نظام مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بإقامة النهائي لأول مرة في التاريخ من لقاء واحد بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وأعلن الكاف، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن المغرب هى من تقدمت فقط بطلب استضافة نهائى الكونفدرالية وحدد ملعب مولاى عبد الله بالعاصمة الرباط والذى يتسع لحوالى 52 ألف متفرج، ليصبح هذا الملعب هو الخيار الوحيد لاستضافة المباراة النهائية، والمقرر أن يعلن عنه بشكل رسمي، يوم 12 مارس الجارى.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائى الكونفدرالية يوم 24 مايو الجارى.