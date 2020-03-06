قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تلقت توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير ميكروباص يعمل بالغاز، لرانيا محمد «سائقة ميكروباص»، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لها مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الخميس، أن ثمن الميكروباص سيتم دفعه بالتقسيط، من خلال شروط ميسرة جدًا.

ووجهت حديثها لرانيا محمد بأنها ستتواصل معها، طالبة منها أن تتوجه لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لإتمام الإجراءات.

وأهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، سيارة ميكروباص لرانيا محمد، سائقة ميكروباص، بعد مشاهدة مشكلتها على «التليفزيون المصري».