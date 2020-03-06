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ارتفاع عدد الضحايا جراء هجوم أفغانستان إلى 90 قتيلا ومصابا

كابول - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 5:40 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 5:40 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم الذي استهدف تجمعا لعدد من الساسة الأفغان في العاصمة "كابول" إلى 29 قتيلا على الأقل و61 مصابا.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن أطباء قولهم إن عدد من المصابين حالتهم خطيرة ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى جراء هذا الهجوم الذي استهدف حفل إحياء الذكرى ال25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية في أفغانستان "عبد العلي مزاري" الذي لقي حتفه في ظروف غامضة.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية قد نفت في وقت سابق تورطها في الهجوم الذي لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.

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