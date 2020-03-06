ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 15 حالة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.