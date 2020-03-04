الفلبين تسجل أول انتقال محلي لفيروس كورونا

سجلت الفلبين اليوم الجمعة، أول انتقال محلي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد، بعدما اثبتت الاختبارات التي خضع لها رجل/62 عاما/، لم يكن لديه تاريخ من السفر، إصابته بالفيروس .

وقال وزير الصحة، فرانشيسكو دوكي، إنه تم نقل الرجل إلى المستشفى، وكان يعاني من "التهاب رئوي حاد" في الأول من مارس واثبتت أمس الخميس الاختبارات التي خضع لها إصابته بكوفيد- 19".

وتابع "ليس لديه أي تاريخ معروف للسفر خارج البلاد".

وأضاف دوكي أن الاختبارات التي أجريت لمريض فلبيني آخر وهو محام - 48 عاما، أثبتت إصابته بـ"كوفيد-19 "بعد أن عاد من رحلة إلى طوكيو، والمريضان محتجزان الآن في مستشفى حكومي.

وقال دوكي "يتم تتبع الاشخاص المخالطين للرجلين المصابين وتم بالفعل جمع عينات من أشخاص على صلة وثيقة بهما".

وأضاف أن وزارة الصحة تنسق أيضا مع الإدارة المحلية للتعرف على الأشخاص المخالطين للمريضين.

وقبل الحالتين الجديدتين، فإن ثلاث حالات إصابة مؤكدة في الفلبين شملت زائرين صينيين، من بينهم واحد توفي بسبب المرض.

وكان دوكي، أعلن اليوم الجمعة، اكتشاف حالتي اصابة اضافيتين مؤكدتين بفيروس"كوفيد - 19".

جاء ذلك في بيان متلفز للوزير موضحا فيه ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 5 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال دوكي إن أحد الحالتين الأخيرتين هو ذكر لديه تاريخ سفر إلى اليابان.