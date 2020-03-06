البرازيل تقرر سحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

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قررت حكومة البرازيل، أمس الخميس، سحب جميع دبلوماسيي البلاد من فنزويلا.

ويتضمن هذا القرار السفارة البرازيلية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس والقنصليات في أنحاء فنزويلا، بحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية للحكومة البرازيلية (دياريو أوفيسيال دا ينياو) اليوم الجمعة.

وتشكل هذه الخطوة فصلا جديدا من التوتر بين الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، والرئيس الاشتراكي لفنزويلا نيكولاس مادورو.

وبعد هذا القرار، صار الطريق ممهدا أمام الحكومة البرازيلية لتطالب دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة أراضيها.

واعترف بولسونارو بمبعوث يمثل الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو، سفيرا جديدا لدى البرازيل.

وكان جوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، نصب نفسه العام الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، وقد اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا.