تغييرات بالجملة في تشكيل الترجي المتوقع أمام الزمالك

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استقر معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود الجزائري عبد القادر بدران لقيادة خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

فيما يغيب عن تشكيل الترجي كلًا من؛ إلياس شتي للإصابة، وعبد الرؤوف بن غيث وخليل شمام للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي بتشكيل مكون من:

معز بن شريفية

حسين الربيع - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - إيهاب المباركي

فوسيني كوليبالي- كوامي بونسو - فادي بن شوق

حمدو الهوني - إبراهيم واتارا - بلال بن ساحة

وكان الزمالك فاز على الترجي في مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 1.