الخارجية الألمانية: الحق في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يتم إلغاؤه

اعتبرت الحكومة الألمانية أن حق الاتحاد الأوروبي في تنظيم حدوده الخارجية لم يتم إلغاؤه بإغلاق اليونان هذه الحدود مع تركيا أمام اللاجئين والمهاجرين الآخرين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الجمعة إن من الضروري خلق ظروف مواتية للعودة إلى الإجراءات المعتادة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت أيضا إن الوضع على الحدود سيكون موضوعا مدرجا على جدول لجنة الائتلاف الحاكم مساء غد السبت.

وحذر المتحدث باسم الخارجية من التقليل من الاعتبارات القانونية خلال تقييم الوضع على الحدود التركية اليونانية، حيث لا يتم إرجاع المهاجرين من هناك إلى منطقة الصراع ثانية.

وأضاف المتحدث "إن حق الاتحاد الأوروبي وما يتعلق بالقانون الدولي لم يخرج عن حيز التنفيذ"، مبينا أن هناك وضعا خاصا حين يحاول عدة آلاف من البشر في الوقت نفسه "أن يوجدوا لأنفسهم عند النقاط الحدودية مدخلا وأن يعبروا الحدود بصورة غير مشروعة".

وأوضح المتحدث الذي كان يشير بذلك إلى الضغط الممارس من جانب الحكومة التركية: "إن هذا لم يحدث أيضا بدافع الصدفة، وإنما كان إجراء سياسيا"، مبينا بالقول "إن من الطبيعي أيضا أن يطرح الموقف أسئلة أخرى عنه في حالة عبور الحدود بانتظام ومن ثم لا بد أن تتخذ إجراءات أخرى."

يذكر أنه يعمل أيضا على الحدود اليونانية أفراد من الشرطة الألمانية.