وزير النقل في المنيا غدا السبت لتفقد محور سمالوط الحر على النيل والطريق الصحراوي الغربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعلن المكتب الإعلامي لديوان محافظة المنيا، أنه من المقرر غدا السبت، زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمحافظة.

ويقوم الوزير يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفقد محور سمالوط الحر علي النيل، والطريق الصحراوي الغربي.