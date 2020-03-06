 وزير النقل في المنيا غدا السبت لتفقد محور سمالوط الحر على النيل والطريق الصحراوي الغربي - بوابة الشروق
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وزير النقل في المنيا غدا السبت لتفقد محور سمالوط الحر على النيل والطريق الصحراوي الغربي

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 7:38 م

اعلن المكتب الإعلامي لديوان محافظة المنيا، أنه من المقرر غدا السبت، زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمحافظة.

ويقوم الوزير يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفقد محور سمالوط الحر علي النيل، والطريق الصحراوي الغربي.

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