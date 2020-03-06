تراجع الأسهم الأمريكية 3 بالمئة والسندات العشرية تسجل مستوى متدنيا جديدا

هوت الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، مع تراجع المؤشرات الرئيسية بنسبة 10 بالمئة عن مستوياتها القياسية المسجلة الشهر الماضي، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات دون 9ر0 بالمئة للمرة الأولى.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية 39ر3 بالمئة، بينما خسر مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية 58ر3 بالمئة من قيمته أو ما يعادل 969 نقطة، في اتجاه هبوطي ساد السوق الأمريكية. وسجل مؤشر ناسداك هو الآخر انخفاضا. بينما كان مؤشر الخوف(فيكس)، الذي يقيس مزاج المستثمرين والسوق، مرتفعا.

وأنهى العائد على السندات لأجل 10 سنوات تعاملات اليوم عند حوالي 91ر0 بالمئة، واتجه الذهب للصعود، مع لجوء المستثمرين مجددا إليه باعتباره ملاذا آمنا.

وتشهد السوق حالة من رد الفعل من جانب المستثمرين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي، واصلت الأسهم الأمريكية الانخفاض.