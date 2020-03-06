وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 21 عنصرا من قوات النظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة تحييد 21 من أفراد قوات النظام السوري عقب مقتل جندي من الجيش التركي في منطقة عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، شمال غربي سورية، أمس الخميس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية عبر صفحتها على موقع تويتر أنه "عقب استشهاد جندي من قواتنا، قامت طائرة عسكرية مسيرة بدون طيار بتحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ تابعة له"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وتابع البيان "لم يذهب دم شهيدنا هدرًا، وتم الرد على الفور انتقامًا له".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جنديين اثنين، أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الأربعاء، وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية "درع الربيع".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي روسي حول إدلب.

وأكد البيان أن القوات التركية ردت بشكل مكثف على مصادر النيران في المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة.