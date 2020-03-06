تسبب فيروس كورونا المستجدد (كوفيد -19) الآن في التأثير على واحدة من أشهر المهرجانات الكنسية السنوية في إسبانيا.

وتدفق آلاف المصلين اليوم الجمعة، في أول جمعة في شهر مارس، إلى كنيسة بوسط مدريد لتقبيل القدم اليمنى لتمثال السيد المسيح، الذي من المفترض أن يحقق الأمنيات.

ومع ذلك، أصدر رئيس الأساقفة هذا العام ، بالتشاور مع السلطات الصحية؛ حظراً على تقبيل أصابع تمثال المسيح في قرية مدينسيلي - التي تعود إلى القرون الوسطى إحدى المقاطعات بشمال شرقي العاصمة مدريد -وذلك من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد 19.

ويجري الآن التشديد على عدم لمس التمثال بالشفاه أو اليدين.

وكانت النتيجة أنه بدلاً من وجود حشود كبيرة من الناس كما كان معتاداً ، لم تكن هناك أية طوابير اليوم الجمعة أمام مدخل الكنيسة في ساحة بلازا دي جيسوس في وسط العاصمة الإسبانية.