الاتحاد الأوروبي يسمح بأعمدة بث مشتركة لفودافون وتيليكوم الإيطالية

سمح الاتحاد الأوروبي لكل من شركتي الهاتف المحمول فودافون وتيليكوم الإيطالية باستخدام أعمدة بث وتقوية في إيطاليا بصورة مشتركة بينهما.



وقال بيان للمفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن المفوضية سمحت للشركتين اللتين تقدمان هذه الخدمة بهذه الطريقة تحت عدة شروط.



ومن بين هذه الشروط قيام المؤسسة الفنية المشتركة بين الشركتين "إنويت" بعد خطة زمنية معينة بإتاحة سعات حرة على أعمدة البث البالغ عددها 4000 عامود في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 35 ألف نسمة للاستخدام من قبل شركات أخرى.



هذه الشركات الأخرى ينبغي أن يسمح لها باستخدام الأعمدة تحت شروط مناسبة.



وتأمل المفوضية وفقا لبيانها في أن يتيح نظام العمل المشترك هذا إلى سرعة إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الخليوى إلى إيطاليا.