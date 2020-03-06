طوارئ في الأقصر بعد الإعلان عن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم، حالة الطوارئ القصوى بعد اكتشاف 12 حالة إصابة إيجابية بفيرس كورونا، وعقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا عاجلا مع مسئولى الصحى لبحث تداعيات الموقف وإجراءات العزل والحجر الصحي للحالات المصابة والمخالطين لهم، ووجه "المحافظ" باستمرار أعمال الكشف الطبى على الفنادق السياحية المحيطة.

وقالت مصادر بالغرف السياحية بالأقصر ل" الشروق" أنه فور اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا تم عزل الباخرة السياحية التى كانت تقف أمام معبد الكرنك وكانت تقل الحالات المصابة فى رحلة نيلية لمدة ثلاث أيام من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأكدت المصادر، أنه تم عزل الباخرة إلى منطقة البغدادى خارج مدينة الأقصر بنحو 20 كيلو متر وفرض الحجر الصحى عليها، كما رفعت مديرية الصحة بالأقصر حالة الطوارئ القصوى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المصابين ونقلهم للحجر الصحي وأيضا الكشف عن المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل (pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.