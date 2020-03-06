معارضة داخل حزب ميركل لتمديد قواعد الهجرة الخاصة بغرب البلقان

تدرس الحكومة الألمانية تمديد القواعد الاستثنائية لهجرة العمالة من دول غرب البلقان، والتي ينتهي العمل بها بحلول نهاية هذا العام، إلا أن هذا التمديد المحتمل يلقى معارضة داخل الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس من المجدي الاستمرار في فتح سوق العمل عبر قواعد غرب البلقان أمام عمالة محدودة التأهيل، بينما لدينا عدد كبير من العاطلين عن العمل في هذه الفئة".

يُذكر أن هذه القواعد المعمول بها منذ عام 2016 تسمح لمهاجرين من دول ألبانيا وبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو وصربيا وكوسوفو بالحصول على تأشيرة عمل لألمانيا بدون إجادة اللغة الألمانية أو تأهيل وظيفي، شريطة الحصول على عقد عمل من جهة عمل في ألمانيا وموافقة الوكالة الاتحادية للعمل عليها. كما يُعفى المهاجرون من هذه الدول من تسديد أقساط الخدمات الاجتماعية في ألمانيا لمدة 24 شهرا.

وتم تطبيق هذه القواعد بالتزامن مع تصنيف ألمانيا لدول ألبانيا وكوسوفو ومنتينجرو دول منشأ آمنة للحد من طلبات اللجوء للوافدين من هذه الدول.

وبحسب مصادر من وزارة الداخلية الألمانية، فإن تمديد العمل بهذه القواعد يتوقف أيضا على رغبة الأوساط الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم البت بعد في هذا الأمر، المعنية به أيضا وزارتي العمل والخارجية، التي تتعامل سفاراتها في دول البلقان مع طلبات متزايدة للحصول على تأشيرات منذ سريان هذه القواعد.