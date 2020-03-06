تركيا تحجب موقع إخباري لكشفه مقتل ضابط تركي في ليبيا

أفادت صحيفة "جمهورييت" التركية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية منعت الوصول إلى موقع "أودا تي في" الإخباري، بعد نشره تقريرا عن جنازة سرية لضابط بالمخابرات التركية قتل في ليبيا.

وبحسب الصحيفة فإنه عند محاولة المستخدمين الأتراك الدخول إلى الموقع، يواجهون أمامهم القرار الإداري الصادر عن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا بحجب الموقع الإخباري.

ونشر الموقع الإخباري الذي تم إنشاؤه عام 2007، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا قال فيه "إن الوصول إلى الموقع حاليا أصبح غير ممكنا بسبب قرار السلطات التعسفي بالحجب، ونؤكد لقرائنا أننا سوف ندافع عن حقوقنا القانونية حتى النهاية ضد هذا الموقف".

وتعليقا على قرار السلطات بحجب الموقع، شارك نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير العدل التركي عبدالحميد جول، في مقابلة له على إحدى القنوات التلفزيونية قبل شهرين، قال فيها إن "السلطات التركية تراعي حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، وحتى في حالة نشر موضوع محل جدل، فإنها تكتفي بحذف الموضوع فقط دون إغلاق الموقع بأكلمه"، في حديث يناقض الموقف الحالي.

وقررت محكمة في إسطنبول، أمس الأول، إبقاء الصحفي بجريدة "جمهورييت" ومدير قطاع الأخبار بموقع "اودا تي في"، باريش ترك أوغلو وزميلته هوليا كيلينتش قيد الحبس الاحتياطي على خلفية نشر الموقع مقطع فيديو لمراسم دفن الضابط التركي في ولاية مانيسا (غرب تركيا) والتى جرت في ظل تكتم شديد، كاشفين عن اسمه والحرف الأول من اسمه العائلي.

وكان البرلماني أوميت أوزداي من حزب "إيي" المعارض قد كشف عن اسم الضابط القتيل في مؤتمر صحفي بالبرلمان قبل نشر الموقع الإخباري لمقطع فيديو للجنازة.

يشار إلي أن تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.