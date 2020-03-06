مقتل 14 شخصا جراء حادثي سير في بنجلاديش

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أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الجمعة، مقتل 14 شخصا على الأقل في حادثي سير تضمنا 3 سيارات شرقي بنجلاديش.

وقال الضابط ارشادول حق بويان، إن 8 أشخاص قتلوا في مكان الحادث بعدما اصطدمت حافلة صغيرة تقل 13 راكبا بشجرة وسقطت في مصرف في منطقة هابيجانج الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة دكا.

وذكر أن رجال الإطفاء أنقذوا 4 أشخاص ويجري علاجهم في المستشفى.

وقبل ذلك بساعات، قُتل 6 أشخاص آخرين عندما اشتعلت النيران في حافلة صغيرة بعد اصطدامها بحافلة ركاب في منطقة براهمانباريا المجاورة.

وقال ضابط الشرطة ماينول إسلام، إن رجال الإطفاء أخرجوا جثث 5 ضحايا من داخل المركبة. فيما توفي الضحية السادسة في المستشفى.

وتم إنقاذ 4 أشخاص من الحطام ونقلوا إلى دكا، على بعد حوالى 90 كيلو مترا، لتلقي العلاج من إصابات الحروق.

ويرجح إسلام بأن السرعة الزائدة تسببت في الحوادث.