زيادة عدد الوظائف في أمريكا بمقدار 273 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة نمو عدد الوظائف في البلاد خلال فبراير الماضي بأعلى وتيرة له منذ مايو 2018، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكية مازالت تقف على أقدام قوية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد وفر خلال الشهر الماضي 273 الف وظيفة جديدة، بعد توفير 273 ألف وظيفة جديدة أيضا وفقا للبيانات المعدلة في يناير الماضي.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 175 ألف وظيفة فقط.

وتراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5ر3% مقابل 6ر3% خلال يناير الماضي ليسجل أقل مستوى له منذ نحو نصف قرن، في حين ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات الوظائف القوية لم تكن كافية لتغيير الأوضاع في أسواق المال حيث مازال المستثمرون يبحثون عن الأدوات الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة والذهب ويخرجون من سوق الأسهم. وتراجع العائد على سندات الخزنة العشرية الأمريكية بمقدار 17 نقطة أساس إلى 74ر0% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 6ر2%.

وذكرت بلومبرج أن الزيادة القوية في عدد الوظائف الجديدة جاء في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تداعيات فيروس كورنا المستجد، لكن البيانات الخاصة بالوظائف ترتبط بالنصف الأول من شباط/فيراير وهو ما يعني أنها لا تعكس أوضاع النصف الثاني الذي شهد اتساع نطاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة نفسها.