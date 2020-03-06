اتحاد الكرة الجزائري يكرم قائد المنتخب السابق

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيعد تكريما خاصا لكارل مجاني قائد المنتخب السابق، على هامش مباراة المنتخب أمام ضيفه منتخب زيمبابوي في مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 .

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم، أن مجاني سيتناول العشاء مع لاعبي المنتخب خلال المعسكر الذي سينطلق في 23 مارس الجاري بالمركز التقني سيدي موسى، على أن يعطي إشارة انطلاق المباراة المقررة في 26 من الشهر الجاري على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة.

وأعلن مجاني مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي وذلك بعد مشاركته في 62 مباراة مع المنتخب، سجل خلالها أربعة أهداف.