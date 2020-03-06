الوفد: سننافس بقوة فى انتخابات البرلمان والشيوخ

وجه المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، التهنئة إلى جموع الوفديين وأبناء الشعب المصري بمناسبة مرور العام الأول بعد المائة من عمر الحزب في ظل نهضة حقيقية يعيشها الحزب في فترته الحالية.

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن حزب الوفد يعيش أزهى عصوره في عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب ورجل القانون المخضرم، حيث يشهد الحزب حالة من الاستقرار غير المسبوقة والتوسع في الانتشار القاعدي على مستوى مختلف المحافظات حيث استطاع الحزب جذب العديد من قطاعات الشباب والسياسيين إليه إيماناً منه بأهمية دورهم في المرحلة المقبلة والدفع بهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء لمجلسي "النواب والشيوخ" أو للمجالس المحليه لافتا الى أنه سينافس وبقوة خلال هذه الاستحقاقات الهامة.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أن الوفد كيان بمعنى الكلمة لا تكسره الشدائد نتيجة إيمان جموع الوفديين بفكره ومبادئه التي تأسس عليها في عهد سعد زغلول وسار عليها وآمن بها كل من تبعه إلى يومنا هذا.

وأكد الجندي، أن حزب الوفد ليس بيتاً للوفدين فقط من أعضاءه بمختلف المحافظات، ولكنه بيتًا لكل المصريين بمختلف طوائفهم ولذلك سمي ببيت الأمة، مشيددًا على أنه يمد يده للجميع دائمًا للقيام بدور في سبيل دعم المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بالتعاون مع المسئولين التنفيذيين.