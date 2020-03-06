الصحة البحرينية تعلن خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم ومدتها 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصاً بعد خروج 26 شخصاً في وقت سابق.

وأفادت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لـ 12 صينيا، مؤكدة أن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تخضع للمتابعة المستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتتلقى الرعاية اللازمة للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.