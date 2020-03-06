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قررت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري بجميع المنافسات الرياضية ابتداءً من الغد السبت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية الحدث»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكانت السعودية قد قررت تعليق رحلات العمرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة؛ ليصبح المجموع 5 حالات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.