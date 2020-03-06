 تدمير طائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم الروسية بسوريا - بوابة الشروق
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تدمير طائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم الروسية بسوريا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 8:36 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 8:36 م

دمرت الدفاعات الجوية الروسية المخصصة لحماية قاعدة "حميميم" الجوية بريف مدينة اللاذقية السورية هدفين معاديين أثناء اقترابهما من الأجواء المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مراسلة في سوريا، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية على السواحل السورية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة باتجاه أهداف معادية حاولت الاقتراب من القاعدة.

وأضافت أن هذه الأهداف، التي تم إسقاطها، هي عبارة عن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المسلحين في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، موضحة أن وسائط الدفاع الجوية نجحت في تفجير مُسيرتين في محيط القاعدة دون تسجيل أي أضرار تذكر في مناطق سقوطها.

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