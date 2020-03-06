المصري يعلن تفاصيل معسكره في المغرب

كشف محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن تفاصيل معسكر الفريق البورسعيدي، في المغرب، استعدادا لمواجهة نادي نهضة بركان، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيوينة، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كان لنا ترتيب أن يكون معسكر الفريق في المغرب مقسم على 3 أيام في كزابلانكا ويومين في بركان".

وأضاف: "لايوجد أي معاوقات للبعثة منذ القدوم، نعمل على العامل النفسي والمعنوي للاعبين وكبار الفريق لديهم دور كبير في مساندة اللاعبين الصغار".

وتابع: "عقدنا جلسات مع اللاعبين وذكرناهم بالعديد من المباريات الصعبة التي حسمها الفريق من قبل".