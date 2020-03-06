رئيس لجنة التظلمات: تخفيف عقوبات السوبر؟ مصر أولا

كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستنئناف باتحاد الكرة، عن آخر التطورات في ملف التظلمات المقدمة من قبل الأهلي والزمالك ضد عقوبات السوبر المصري.

وقال الشوربجي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "انتهت مدة العشرة أيام المحددة والمقررة لتقديم التظلم ضد عقوبات السوبر المصري، الأهلي والزمالك تقدما بالتظلمات بالفعل".

وتابع: "سنجتمع ونرى الأسباب الواردة في التظلمات والقرارات الصادرة وأسبابها، وسنشاهد السيديهات ونصدر القرار، هناك سيديهات مقدمة وأوراق وأسباب من الناديين، سنناقشها ونأخذ القرار ".

وعن مصلحة اللاعب، أجاب: "مصرأولًا.. وأتمنى الأجواء تكون جيدة ".

واختتم حديثه، مشددًا: "سنطبق القانون دون مجاملة، لجنة الاستئناف تشكل من 5 مستشارين على أعلى مستوى قضائي والقرارات ستصدر على وجه السرعة، ونتمنى التوفيق للفريقين في إفريقيا".