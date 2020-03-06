الأهلي يكشف برنامج «اليوم الأخير» قبل مواجهة صن داونز

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج الفريق اليوم في ختام استعداده لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غد السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحا، ثم وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف، ويعقبه صلاة الجمعة، ثم يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو داخل الفندق قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبي لخوض المران الأخير.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، ويسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا.