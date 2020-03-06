مسؤول سعودي ينتقد إيران لإدخالها مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم

ندد مصدر سعودي، أمس الخميس، مسؤول بسلوك إيران الذي وصفه بـ "غير المسؤول" لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازات سفرهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية التي أشارت إلى تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للسعودية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليا بالإفصاح عن ذلك فور عودتهم.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يقوم بذلك اعتبارا من الآن.

وطالب المصدر إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي.