طعن إمام جامع بالسعودية أثناء أدائه صلاة الجمعة

أقدم أحد الأشخاص في محافظة بيش، بمنطقة جازان، جنوب غرب السعودية، اليوم الجمعة، على طعن إمام وخطيب جامع أثناء أدائه صلاة الجمعة، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية الالكترونية اليوم الجمعة "إن إمام وخطيب جامع "طناطن" بمركز الحقو التابع لبيش، تعرض لطعنة غادرة ونقل على إثرها لمستشفى بيش العام".

وقال الأهالي إن " الجاني شخص مضطرب نفسيا، وهو من سكان القرية، وقد أقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية؛ ما أدى إلى إصابته وإسعافه".

وذكرت مصادر طبية أن حالة الإمام مستقرة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف كافة ملابساتها دون الكشف عن هوية الطاعن ولا إمام المسجد.