مقتل إرهابيين وإصابة 5 أمنيين ومدني في تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية بتونس

قُتل اليوم الجمعة، عنصران إرهابيان، في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأمريكية، فيما أصيب عدد من الأمنيين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، مقتل إرهابيين اثنين في التفجير، الذي استهدف دورية أمنية ما تسبب في إصابة 5 عناصر أمنية بجروح متفاوتة الخطورة، وتعرض مدني لإصابة خفيفة.

وأفاد مصور وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في منطقة الحادث بأن فرق مكافحة الإرهاب طوقت مكان التفجير بينما سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين الذين تجمعوا قرب السفارة الأمريكية ومبنى يتبع السفارة المصرية.

وذكر عاملون قرب مقر السفارة أن شخصا كان على متن دراجة نارية قبل أن يفجر نفسه.

وتحيط سيارات أمنية بموقع الحادث، حيث اكتظ بجموع من المواطنين في منطقة البحيرة الراقية التي تضم مقرات لعدة سفارات وبعثات رسمية وشركات تجارية ومحلات ومقاهي ومطاعم.

من جانبها، نشرت السفارة الأمريكية بيانا مقتضبا قالت فيه إن "فرق الطوارئ بصدد التعامل مع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس. يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية".