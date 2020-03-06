شيفرون الأمريكية تعلن انسحابها من قطاعين بحريين للنفط والغاز في ميانمار

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أعلنت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون اليوم الجمعة، انسحابها من أعمال التنقيب عن النفط والغاز بالقطاعين البحريين "أيه5" و"أيه دي3" في ولاية راخين بميانمار.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن كام فان أست المتحدث باسم شيفرون القول إن "هذه المنطقة مازالت جذابة في مجال البحث عن الطاقة، ومع ذلك فإنها لم تستطع المنافسة مع باقي أنشطة شيفرون العالمية لجذب رأس المال".

في الوقت نفسه مازالت الشركة الأمريكية ملتزمة بالاستمرار شراكة "يادانا" كشريك غير عامل في الشركة المشتركة التي تعمل في قطاعي "إم 5" و"إم6" بميانمار.

يذكر أن شيفرون تمتلك 55% من القطاع "أيه5" والقطاع "أيه.دي3" بحسب موقع الشركة الأمريكية على الإنترنت.