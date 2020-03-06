السبكي: وفرنا أدوية ومستلزمات بـ 35 مليون جنيه للمستشفيات فى بورسعيد

الهيئة تشرف علي 300 ألف موظف.. ونتجه لميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل





قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، مساء أمس الأول الخميس، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وأداة الدولة لتقديم الخدمات علاجية لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأضاف السبكي، في بيان صحفي، أمس الجمعة، أن الهيئة مسؤلة عن تقديم الخدمة بشقيها التشخيصي والعلاجي للمنتفعين مؤكدا أنها مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحل محل 7 جهات فى الدولة، كانت تمتلك الأصول العلاجية والصحية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية سيئول إليها بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار الـ10 سنوات المقبلة، أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون جنيه، قائلاً: "الهيئة القانون منحها قوة وسلطة مختصة لتقديم أعلي مستوى من الخدمة والرعاية الطبية للمنتفعين".

ولفت إلى أن الهيئة بعد استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ستصبح مشرفة علي ما يقرب من 300 ألف موظف فى تخصصات مختلفة، مضيفًا أن الهيئة سيكون لها فروع فى المحافظات المختلفة لمتابعة تقديم الخدمات فى المنشآت التابعة لها، مشيراً إلي أن الهيئة تسلمت كل الأصول من جميع الهيئات التي كانت تملكها فى محافظة بورسعيد.

ونوّه بأن الهيئة قامت بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بـ 35 مليون جنيه، مشيراً إلي دعم نظم الميكنة والتحول الرقمي، وسط اتجاه لإلغاء جميع المعاملات الورقية المتعلقة بالحصول على الخدمة، مضيفًا أنه تم الانتهاء من توفير جميع البرتوكولات العلاجية والأدلة الإرشادية التي تستهدف وضع وصياغة معايير محددة فى التشخيص وصرف العلاج للمنتفع منعاً للأخطاء الطبية ما يقلل الهدر فى المنظومة مع خفض التكاليف.

ولفت إلى أنه سيتم إدارة الهيئة بالفكر الاقتصادي وسيتم إنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة، مضيفا أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة لكونهم ركائز مهمة سيتم الاعتماد عليهم لحل العديد من المشكلات خاصة نقص الأطباء.

وقال: هدفنا صون حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية متميزة و في ذات الوقت تعزيز حقوق مقدمي الخدمات الصحية المادية والمعنوية.

وأعلن السبكي عن تشكيل 10 لجان تخصصية للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس إدارة الهيئة منها اللجنة الفنية لتسعير الخدمات، ولجنة شئون مقدمي الخدمة، والموارد البشرية، ولجنة الشؤن القانونية والتشريعية، ولجنة الميكنة، والتحول الرقمي، ولجنة الشؤن السياسية والبرلمانية، ولجنة إدارة الأموال الخاصة بالهيئة، ولجنة التحول المؤسسي والنظم الصحية، ولجنة الحوكمة الإكلينيكية، ولجنة الإعلام والتوعية وتسويق الخدمات ولجنة الشؤن الهندسية.