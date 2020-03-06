فرنسا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 9 والمصابين إلى أكثر من 600 شخص

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 613 شخصا، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى 39 شخصًا متواجدون في العناية المركزة بسبب كورونا.

وأفادت باريس بأن عدد ضحايا الفيروس بلغ 9 أشخاص.

ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد هو الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» قد أعلنت عن إصابة نائب عن حزب الجمهوريين وموظف في البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.