ميسي على رأس قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد

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أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستواجه ريال سوسيداد، غدا السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك آندريه تير شتيجن - نوربيرتو نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي.

خط الوسط: ايفان راكيتش - سيرجيو بوسكيتش - فرينكي دي يونج - أرتورو فيدال - جونيور فيربو - ريكي بويج - أليكس كويادو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر لجدول ترتيب الليجا، برصيد 56 نقطة.