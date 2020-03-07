 مالطا تبعد سفينة سياحية عن موانئها بسبب مخاوف للأطباء المحليين من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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مالطا تبعد سفينة سياحية عن موانئها بسبب مخاوف للأطباء المحليين من فيروس كورونا

فاليتا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 11:13 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 11:13 م

أبعدت سلطات مالطا سفينة سياحية تقل أكثر من ألفي شخص عن موانئها اليوم الجمعة، بعد أن هدد الأطباء في البلاد بالقيام بإضراب بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة مالطا أنها اتخذت هذا القرار بإبعاد السفينة لتهدئة المخاوف لدى المواطنين، والناجمة عن "معلومات مضللة مقدمة من إحدى وسائل الإعلام المحلية" التي تنقل أخبار السفينة.

ومن جانبها، ذكرت شركة "إم إس سى كروزيز" وهى جزء من شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، أن سفينتها السياحية ستتوجه الآن إلى ميسينا بإيطاليا.

يذكر أن مالطا لم تبلغ حتى الأن عن أى إصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.


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