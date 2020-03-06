الآثار تؤكد تأثر السقف الخشبي لسبيل وكتاب يوسف آغا الحبشي من حريق باب الوزير

أعلنت وزارة السياحة والآثار تأثر السقف الخشبي الخالي من الزخارف لسبيل وكتاب يوسف آغا الحبشي الاثري من الحريق الذي نشب مساء اليوم بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير.

وأشارت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم، إلى أنه توجه على الفور الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار على رأس لجنة آثرية ندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية اثر نشوب الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

وأكدت المعاينة المبدئية تأثر سقف السبيل بالنيران، ولم تمتد لباقي السبيل وكذلك لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الاثري الملاصق للسبيل.

واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولى أمن الآثار كافة الإجراءات الوقائية و وسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال اعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة و البدء في اعمال الترميم.